Сухум, , 00:35 — REGNUM Новые президентские выборы в Абхазии должны состояться в ближайшие два-три месяца. Об этом 10 января сообщил журналистам представитель ответчика в суде от центральной избирательной комиссии (ЦИК) Гиви Габния.

Верховный суд Абхазии принял решение о назначении повторных президентских выборов в стране. В соответствии с законом, решение кассационной инстанции вступает в силу с момента оглашения. Габния пояснил, что члены ЦИК должны будут провести заседание и назначить новую дату выборов главы Республики в течение ближайших двух-трёх месяцев.

Также Габния отметил, что заинтересованные лица могут обжаловать решение суда кассационной инстанции в Верховном президиуме Верховного суда. Но Габния подчеркнул, что не может сказать точно, будет ли это сделано.

Кроме того, Габния напомнил, что пока не будут проведены повторные президентские выборы, исполняющим обязанности главы государства, в соответствии с решением кассационной коллегии, остаётся Рауль Хаджимба.

Ранее ИА REGNUM сообщало о признании Верховным судом Абхазии незаконными результатов второго тура президентских выборов, которые состоялись осенью 2019 года. Верховный суд принял решение о проведении повторных выборов главы государства, которые должны состояться в сроки, установленные конституцией страны.