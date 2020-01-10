Каракас, , 23:06 — REGNUM Шесть военных и 12 гражданских лиц обвиняются в нападении на воинскую часть, которое было совершено в конце декабря в штате Боливар (Венесуэла), сообщил 10 января журналистам венесуэльский генпрокурор Тарек Вильям Сааб.

Таким образом, обвинения на текущий момент предъявлены 18 людям. Кроме того, ещё пятеро подозреваемых находятся в Бразилии, куда они выехали, скрываясь от правосудия.

По словам Сааба, бразильским властям уже отправлен запрос об их экстрадиции в Венесуэлу.

Напомним, нападение на воинскую часть в штате Боливар произошло 22 декабря 2019 г. В результате погиб один венесуэльский военный. По данным Каракаса, нападение подготовили и осуществили представители оппозиции.

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