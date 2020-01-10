Рига, , 23:05 — REGNUM Военнослужащие 1-ой Канадской механизированной бригады из Эдмонтона прибывают в Латвию на военную базу в Адажи, сообщил портал sargs.lv.

Канадские солдаты прибудут в Латвию и присоединятся к боевой группировке НАТО из 1400 военнослужащих, возглавляемой полковником Вооружённых сил Канады Эриком Ангелом (Eric Angell), для участия в миссии «Operation Reassurance».

В состав группировки входит и тяжёлая боевая техника: танки и артиллерия. Сам канадский полковник называет возглавляемую им миссию операцией сдерживания. Цель группировки НАТО, дислоцированной в Адажи, — возможность реагировать на любые вызовы безопасности.