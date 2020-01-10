Сухум, , 23:03 — REGNUM С обращением к своим сторонникам, собравшимся возле здания администрации президента в Сухуме, выступил экс-кандидат в президенты Абхазии Алхас Квициния. Об этом 10 января сообщает Sputnik Абхазия.

Квициния поздравил всех собравшихся с тем, что судьи, по его словам, «проявили мужество» и показали всему миру, что в Абхазии можно добиться справедливости. Далее экс-кандидат в президенты пожелал всем собравшимся. чтобы у них «всё было хорошо» и чтобы правда всегда побеждала.

«Если мы будем едины, то в Абхазии все будет хорошо», — заключил Квициния.

Возле здания администрации президента в Сухуме собрались около 1000 человек, которые, дождавшись решения Верховного суда по делу о президентских выборах не могли сдержать ликования и стали поздравлять друг друга.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Верховный суд Абхазии принял решение о проведении повторных выборов президента страны в соответствии с установленными конституцией Республики сроками.

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