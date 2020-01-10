Тегеран, , 22:54 — REGNUM Заявление по поводу предварительной причины крушения Boeing 737−8KV под Тегераном будет сделано 11 января, сообщает Fars.

Предварительная причина авиакатастрофы будет объявлена после заседания профильной комиссии. В заседании этой комиссии примут участие специалисты из других стран.

Напомним, в ходе расследования крушения в Иране 8 января 2020 г. украинского авиалайнера рассматривается несколько версий. Украинская сторона заявила, что рассматривает все версии.

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