Луганск, , 22:53 — REGNUM Населённый пункт Кировск в Луганской Народной Республике подвергся обстрелу со стороны Украины вечером в пятницу, 10 января. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

По его словам, в результате обстрела получил ранения один мирный житель. Кроме этого, оказались повреждены три дома, газопровод по улице Железнодорожная и линия электропередачи. В результате этого частично нарушено газо‑ и электроснабжение населённого пункта.

Согласно заявлению властей ЛНР, обстрел осуществлялся военнослужащими 93-й отдельной механизированной бригады Вооружённых сил Украины с применением 122-миллиметровых артиллерийских орудий. Отмечается, что огонь вёлся со стороны подконтрольного Украине населённого пункта Орехово.