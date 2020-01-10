Екатеринбург, , 22:43 — REGNUM Причина, по которой мэрия Екатеринбурга обратилась в полицию после акции «Улицы разбитых фонарей», непонятны. Об этом заявили представители портала «66.ру» на своём сайте.

Ранее журналисты установили плакаты «Улицы разбитых фонарей имени А. Г. Высокинского» в сквере за Оперным театром, где до этого неизвестные вандалы побили светильники. Также представители СМИ заявили, что битье фонарей могло и может быть мотивировано политическими причинами. После этого в мэрии пригрозили обратиться по поводу акции в УМВД.

«Редакция 66.RU из формулировок мэрии не смогла понять, в чем суть заявления в полицию, которое готовят юристы администрации», — написали на портале.

Представители сайта уверены, что их тексты не призывают к вандализму.

Как сообщало ИА REGNUM, в мэрии посчитали, что журналисты устроили акцию ради «хайпа». Более того, в горадминистрации выразили опасения, что тезисы авторов могут стать пропагандой деструктивных действий.

Читайте ранее в этом сюжете: Мэрия Екатеринбурга обратится в полицию после акции с разбитыми фонарями