Брюссель, 10 января 2020, 22:37 — REGNUM Иранские власти должны вернуться к выполнению условий Совместного всеобъемлющего плана действий (ядерной сделки), сообщил 10 января журналистам верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Комментируя итоги саммита ЕС на уровне МИД, который состоялся 10 января в Брюсселе, Боррель выразил мнение европейских стран о конфликте Тегерана и Вашингтона: новая война недопустима.
Напомним, Иран перестал в полной мере выполнять условия ядерной сделки после выхода из неё Соединённых Штатов. Вашингтон заявляет, что Тегеран должен отказаться от своей агрессивной политики и тогда с него снимут санкции, ради чего в своё время Иран и согласился участвовать в СВПД. Однако при этом политика Вашингтона не внушает Тегерану доверия.
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