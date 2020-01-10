Ижевск, , 22:26 — REGNUM Премьер-министр Дмитрий Медведев может посетить Удмуртию в текущем году. Об этом заявил глава республики Александр Бречалов.

Он отметил, что пригласил Медведева, и выразил надежду, что он приедет.

«Он себе записал — надо съездить. Количество значимых мероприятий очень велико. Поэтому еще поговорим о времени приезда», — цитирует главу региона ИА «Удмуртия».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году в рамках Форума оружейников Удмуртию посетил президент России Владимир Путин. Это стало уже десятой поездкой главы государства в республику.