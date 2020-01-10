Сухум, , 22:16 — REGNUM Решение о назначении повторных выборов президента огласил Верховный суд Абхазии. Об этом 10 января сообщает Sputnik Абхазия.

Результаты второго тура президентских выборов, которые прошли осенью 2019 года, были признаны судом кассационной инстанции незаконными.

Верховный суд Абхазии принял решение назначить повторные президентские выборы, которые должны пройти в установленные конституцией республики сроки.

Решение суда было встречено сторонниками оппозиции бурными аплодисментами. Экс-кандидат в президенты Алхас Квициния, подавший кассационную жалобу на решение суда, признавшего ранее результаты президентских выборов действительными, покинул здание Верховного суда сразу после оглашения решения.

В настоящее время возле администрации президента в Сухуме находятся около 1000 сторонников оппозиции, которые поздравляют друг друга с решением Верховного суда.

Ранее ИА REGNUM сообщало о завершении слушания суда кассационной инстанции по делу о признании недействительными результатов президентских выборов в Абхазии.

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