Вашингтон, 10 января 2020, 22:11 — REGNUM Строительство второй линии «Турецкого потока» выгодно России, а не ЕС, заявил 10 января заместитель американского госсекретаря по политическим делам Дэвид Хейл, передаёт Болгарское национальное радио.
По его словам, для России строительство газопроводов — это элемент политической войны. Москва, по словам Хейла, таким образом пытается «разделить Европу».
Напомним, по второй линии «Турецкого потока» российский газ планируется доставлять через Болгарию в юго-восточную Европу. «Турецкий поток» введён в эксплуатацию 8 января 2020 г.