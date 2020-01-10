Вашингтон, , 22:11 — REGNUM Строительство второй линии «Турецкого потока» выгодно России, а не ЕС, заявил 10 января заместитель американского госсекретаря по политическим делам Дэвид Хейл, передаёт Болгарское национальное радио.

По его словам, для России строительство газопроводов — это элемент политической войны. Москва, по словам Хейла, таким образом пытается «разделить Европу».

Хейл «Северный поток — 2» и вторая линия «Турецкого потока» — это проблема, они не обеспечивают энергетической диверсификации Европы и дестабилизируют Украину, потому что Россия получает возможность не использовать газопроводы на украинской территории».

Напомним, по второй линии «Турецкого потока» российский газ планируется доставлять через Болгарию в юго-восточную Европу. «Турецкий поток» введён в эксплуатацию 8 января 2020 г.