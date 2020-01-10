Киев, , 21:48 — REGNUM Служба безопасности Украины рассматривает две приоритетные версии авиакатастрофы Boeing 737 в Иране: попадание ракеты и теракт. Об этом сообщил 10 января глава СБУ Иван Баканов.

«Действительно, версия о попадании ракеты зенитно-ракетного комплекса «Тор» привлекает сегодня наибольшее внимание общества», — приводит пресс-служба СБУ заявление Баканова на заседании специальной рабочей группы ведомства.

Вместе с тем глава СБУ подчеркнул, что «достаточно открыть инструкцию по эксплуатации ЗРК, чтобы возник ряд вопросов, требующих дополнительных ответов». В частности, пояснил он, речь идёт о «дальности полёта ракеты, нюансах управления комплексом и тому подобном».

«Все вопросы сейчас прорабатываются», — отметил Баканов.

Версия теракта, по его словам, также «тщательно изучается и анализируется» СБУ. «Тема слишком важна, чтобы сейчас делать какие-то поспешные выводы», — сказал Баканов, заверив, что до сведения общественности будет донесена «вся объективная, проверенная информация».

Напомним, накануне в Совете национальной безопасности и обороны Украины называли три основные версии авиакатастрофы Boeing 737 в Иране: поражение авиалайнера зенитной ракетой, взрыв в результате теракта и взрыв двигателя по техническим причинам.

В ночь на 8 января при крушении пассажирского самолёта авиакомпании «Международные авиалинии Украины», следовавшего из Тегерана в Киев, погибли 176 человек — граждане Ирана, Украины, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.