Вашингтон, , 21:46 — REGNUM Серьёзный урон иранской экономике могут принести новые американские санкции, сообщил 10 января журналистам спецпредставитель Соединённых Штатов по Ирану Брайан Хук.

Комментируя указ президента Соединённых Штатов Дональда Трампа о новых санкциях против Ирана, американский дипломат заявил, что они направлены «на те отрасли, которые позволяют поддерживать жизнеспособность иранской экономики».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Трамп 10 января подписал указ о новых санкциях против Тегерана. Санкции вводятся против компаний и лиц, которые ведут торговлю с иранскими предприятиями в сфере строительства, текстильной, горнодобывающей отраслей и других производств.

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