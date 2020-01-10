Вашингтон, , 21:27 — REGNUM Возможность создания расширенной миссии НАТО в Ираке для противодействия Ирану обсудили американский госсекретарь Майк Помпео и его канадский коллега Франсуа-Филипп Шампань 10 января, сообщили в пресс-службе Госдепа.

Комментируя обострение отношений с Ираном, американская и канадская стороны обсудили «возможность создания расширенной миссии НАТО в Ираке». При этом речь шла о распределении финансирования этой миссии на всех членов НАТО.

Напомним, Багдад после американского ракетного обстрела аэропорта (3 января 2020 г.) принял резолюцию о том, что иностранное военное присутствие в Ираке должно прекратиться. В США заявляют, что Багдад не требует немедленного вывода американского контингента.

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