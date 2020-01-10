Вашингтон, , 21:02 — REGNUM Обвинительное заключение в адрес американского президента Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента будет передано Сенату на будущей неделе, сообщили 10 января в пресс-службе спикера палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси.

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Напомним, нижняя палата американского Конгресса, спикером которой является Пелоси, вынесла решение об импичменте Трампу. Однако импичмент может состояться лишь после одобрения решения депутатов сенаторами — верхней палатой Конгресса.

Трамп не раз обвинял палату представителей в том, что она затягивает передачу решения Сенату.

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