Вашингтон, 10 января 2020, 20:50 — REGNUM Украинский авиалайнер Boeing 737−8KV вполне мог быть сбит иранскими ПВО, сообщил 10 января журналистам американский госсекретарь Майк Помпео.
При этом американский дипломат отметил, что выводы Вашингтон сделает только после проведения расследования крушения самолёта, поскольку Штатам важно установить истину.
Напомним, обвинения в адрес Тегерана, ПВО которого могли сбить украинский самолёт 8 января 2020 г., официально оформил только канадский премьер-министр Джастин Трюдо.
Читайте ранее в этом сюжете: В МИД Украины прокомментировали версию о ракетном ударе по Boeing