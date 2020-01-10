Сухум, , 20:50 — REGNUM Консультативные встречи с президентом и оппозицией провели члены Общественной палаты Абхазии в Сухуме. Об этом 10 января сообщила журналистам пресс-служба Общественной палаты.

Представители Общественной палаты подтвердили готовность президента Абхазии Рауля Хаджимбы к встрече за столом переговоров с руководством оппозиции. Отмечается, что Хаджимба согласился на такой шаг «ради достижения общенационального согласия и сохранения стабильности в стране».

В свою очередь, лидер оппозиции, депутат парламента Абхазии Аслан Бжания подтвердил готовность к диалогу с действующим президентом страны.

Отмечается, что в ходе первых консультаций переговорщики не успели выработать и согласовать повестку дня для начала переговоров. Ожидается, что это будет проделано в ходе следующей встречи, которая предварительно назначена на 11 января.

Ранее ИА REGNUM сообщало о начале переговоров действующего президента Абхазии Хаджимбы с представителями оппозиции, посредниками в которых стали члены Общественной палаты.

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