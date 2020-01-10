Москва, , 20:46 — REGNUM Появившаяся в СМИ информация о запланированной на понедельник, 13 января, встрече президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко не соответствует действительности, соообщили в пресс-службе Кремля.

«Пока нет в графике», — сказали в пресс-службе РИА Новости.

Как передавало ИА REGNUM, интенсивные переговоры Москвы и Минска о поставках российских углеводородов в Белоруссию в преддверии Нового года так и не привели к результату, контракты на поставку нефти так и не были заключены. На этом фоне Александр Лукашенко поручил концерну «Белнефтехим» обеспечить альтернативные поставки сырья.

10 января белорусский лидер заявил, что договориться по поставкам не удалось, поскольку Москва хочет поставлять нефть Минску по цене выше мировой. Сегодня же стало известно, что Лукашенко подписал указ о введении «экологического налога» на транзит нефти и нефтепродуктов по территории Белоруссии.

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