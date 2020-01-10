Киев, , 20:38 — REGNUM Версию о гибели украинского Boeing 737−8KV от иранских ПВО нельзя считать единственно верной, сообщил 10 января журналистам министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Пристайко «Мы как никто, Украина, которая потеряла наш самолёт, потеряла наш экипаж, потеряла людей, несём прямую ответственность за каждое сказанное слово, и мы не исключаем ни одной версии».

По словам украинского дипломата, Киев от Тегерана получает полную информацию по расследованию гибели самолёта, в том числе «доступ к деталям самолёта, к месту падения», а также к «чёрным ящикам».

Напомним, Пристайко 10 января провёл пресс-конференцию по ситуации с Boeing 737−8KV, потерпевшим крушение под Тегераном 8 января 2020 г.

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