Екатеринбург, , 20:44 — REGNUM Администрация Екатеринбурга подаст заявление на журналистов, устроивших акцию «Улица разбитых фонарей». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии.

В мэрии оказались недовольны деятельностью портала «66.ру», которые разместили в сквере за Оперным театром баннеры «Улица разбитых фонарей им. А.Г. Высокинского». Ранее рядом с театром разбили несколько светильников.

Чиновники считают, что журналисты осуществили «публично признаваемые провокации».

Тем не менее, пока неясно, какая формулировка будет дана в заявлении в полицию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в мэрии назвали акцию журналистов «хайпом». В администрации опасаются, что данная деятельность может популяризовать вандализм.