Вашингтон, 10 января 2020, 20:17 — REGNUM Боевой корабль российского военно-морского флота сблизился с американским эсминцем Farragut в северной части Аравийского моря. Об этом сообщает командование 5-го флота ВМС США.
Инцидент имел место 9 января. Российский боевой корабль приблизился к американскому эсминцу Farragut. При этом американские моряки восприняли этот маневр как «агрессивные действия».
Командование 5-го флота ВМС США выложило видеоролик, на котором видно, как российское судно догоняет американский эсминец. Американские военные подали пять коротких гудков, сигнализируя об опасности столкновения, и потребовали изменить курс.
Другие подробности инцидента не сообщаются.
Стоит отметить, что Министерство обороны России не сообщало о нахождении российских кораблей в Аравийском море. Правда, недавно в этом районе прошли совместные морские учения России, Ирана и Китая.