Вашингтон, 10 января 2020, 20:17 — REGNUM Боевой корабль российского военно-морского флота сблизился с американским эсминцем Farragut в северной части Аравийского моря. Об этом сообщает командование 5-го флота ВМС США.

Инцидент имел место 9 января. Российский боевой корабль приблизился к американскому эсминцу Farragut. При этом американские моряки восприняли этот маневр как «агрессивные действия».

Командование 5-го флота ВМС США выложило видеоролик, на котором видно, как российское судно догоняет американский эсминец. Американские военные подали пять коротких гудков, сигнализируя об опасности столкновения, и потребовали изменить курс.

Другие подробности инцидента не сообщаются.

Стоит отметить, что Министерство обороны России не сообщало о нахождении российских кораблей в Аравийском море. Правда, недавно в этом районе прошли совместные морские учения России, Ирана и Китая.

https://twitter.com/US5thFleet/status/1215658745205796864