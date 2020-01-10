Киев, , 20:16 — REGNUM Украина будет требовать от Ирана наказания виновных в крушении Boeing 737 и выплаты компенсации в случае подтверждения версии об уничтожении авиалайнера иранской ракетой. Об этом заявил на брифинге 10 января министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

«Безусловно, если мы докажем, что самолет был сбит, мы будем требовать не только привлечения к ответственности виновных, но и компенсации», — сказал глава МИД Украины.

Напомним, в ночь на 8 ноября при крушении самолёта Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины», следовавшего из Тегерана в Киев, погибли 167 пассажиров и девять членов экипажа. Среди погибших — граждане Ирана, Украины, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.

Незадолго до катастрофы иранские военные нанесли ракетные удары по американским базам в Ираке. Ряд мировых лидеров заявил, что причиной крушения пассажирского самолёта могло стать попадание в него ракеты. Власти Ирана отрицают такую возможность.