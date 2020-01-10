Сухум, , 20:17 — REGNUM Слушание суда кассационной инстанции, рассматривавшего жалобу экс-кандидата в президенты Алхаса Квицинии на решение суда, признавшего действительными итоги президентских выборов, завершил Верховный суд Абхазии. Об этом 10 января сообщает Sputnik Абхазия.

В течение трёх часов продолжалось рассмотрение материалов дела. После всех ходатайств, возражений и прений сторон, которые были изложены в суде первой инстанции, судьи кассационной инстанции удалились в комнату для совещаний.

Решение по данному делу будет озвучено судьями в 21:00 мск.

Напомним, суд рассматривает иск представителя оппозиции президенту Абхазии Раулю Хаджимбе, экс-кандидата на пост главы государства Квицинии. Проигравший президентские выборы в 2019 году Квициния уверен, что небольшой разрыв в количествах голосов избирателей, позволивший победить действующему президенту Хаджимбе, является поводом признать итоги выборов недействительными.

Руководствуясь такой точкой зрения, оппозиции спровоцировала политический кризис в Абхазии.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что начало заседания Верховного суда по делу о президентских выборах было назначено на 15:00 мск.

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