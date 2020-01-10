Вашингтон, , 20:11 — REGNUM Переговоры между Багдадом и Вашингтоном об американском военном присутствии в Ираке будут продолжаться, сообщил журналистам 10 января американский госсекретарь Майк Помпео.

По словам американского дипломата, Вашингтон стремится договориться с Багдадом. И Багдад, вопреки распространяемой СМИ информации, не настаивает на немедленном выводе американского контингента.

По словам главы Госдепа, американцы находятся на Ближнем Востоке для борьбы с терроризмом. В настоящее время, по его словам, Вашингтон рассматривает вариант частичного вывода контингента, поскольку вышеозначенную задачу можно решить меньшими силами.

Напомним, в Ираке принята резолюция о выводе иностранных войск с территории страны. Это произошло после ракетного удара США по аэропорту Багдада.

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