Вашингтон, , 19:57 — REGNUM Президент США Дональд Трамп намерен принять участие в работе международного экономического форума в Давосе. Об этом сегодня, 10 января, сообщает Associated Press со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм.

Напомним, что экономический форум в швейцарском Давосе пройдет с 21 по 24 января. Ранее планировалось, что американскую делегацию возглавит руководитель американского казначейства Стивен Мнучин. Однако теперь делегацию США возглавит лично Трамп.

Напомним, что в январе 2019 года Трамп был вынужден отменить свою поездку в Давос из-за прекращения финансирования правительства США. В минувшем году вся американская делегация не поехала в Давос.