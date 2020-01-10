Пекин, 10 января 2020, 19:53 — REGNUM В связи с переизбранием по итогам прошедших выборов Себастьяна Курца премьер-министром (канцлером) Австрии, премьер Госсовета КНР Ли Кэцян направил ему поздравительную телеграмму, сообщает 10 января Синьхуа.
Отметив позитивную динамику развития межгосударственных связей и укрепления экономического сотрудничества между двумя странами, китайский премьер назвал целью дальнейшего взаимодействия формирование отношений полноценного стратегического партнёрства. Отношения Китая и Австрии, по его словам, носят традиционный дружественный характер, который отвечает интересам и ожиданиям широких кругов общественности обеих стран.