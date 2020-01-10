Москва, , 19:48 — REGNUM Министры обороны России и США Сергей Шойгу и Марк Эспер провели телефонные переговоры в пятницу, 10 января. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

По информации ведомства, предметом обсуждения была ситуация в Ближневосточном регионе. При этом подробностей переговоров в сообщении не приводится.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 3 января, когда в результате ракетного удара США в районе аэропорта Багдада был убит глава спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции бригадный генерал Касем Сулеймани.

В ночь на 8 января Иран в рамках ответной операции нанёс ракетные удары по двум американским военным базам на территории Ирака.