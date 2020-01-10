Москва, , 19:44 — REGNUM Российские власти никак не регулируют цены на нефть для Белоруссии. Об этом сегодня, 10 января, заявил вице-премьер России Дмитрий Козак.

Журналисты спросили Козака, удастся ли договориться с Белоруссией о поставках нефти.

Вице-премьер-ответил, что российские власти никак не влияют на ценообразование нефти для Белорусси. Козак пояснил, что российская нефтяная отрасль функционирует полностью на рыночных условиях, и цены на нефть никак не регулируются.

Что касается надбавки к цене, то это совершенно рычный элемент — должны же российские компании зарабатывать.

«Эта надбавка к цене, которая существовала, и которую наши белорусские коллеги предлагают как-то централизованно отменить, потребует радикальной перестройки принципов функционирования российской отрасли. Все эти договоренности — это частные коммерческие контракты наших нефтяных компаний с «Белнефтегазом», — сказал Козак.

При этом он добавил, что в России довольно эффективный механизм сдерживания роста цен на моторное топливо. Белоруссия вполне могла бы перенять российский опыт.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Россия и Белоруссия не договорились о новом долгосрочном контракте на поставку нефти. Тем не менее кратосрочные поставки осуществляются.