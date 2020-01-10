Сухум, , 19:47 — REGNUM Рабочее совещание провёл с членами правительства премьер-министр Абхазии Валерий Бганба. Об этом 10 января сообщает пресс-служба правительства Абхазии.

В начале рабочего совещания Бганба поблагодарил коллег за то, что работа в ведомствах продолжается, несмотря на обострение политической обстановки в стране. Бганба отметил, что накануне встречи с членами правительства он проводил селекторное совещание с главами районных администраций.

Как пояснил премьер-министр, политический кризис в Абхазии носит локальный характер, все центральные и местные органы управления продолжают исполнять свои обязанности.

Далее, в ходе встречи, члены правительства обсудили вопросы, касающиеся нового финансового года и финансовых обязательств перед гражданами и учреждениями Абхазии.

Ранее ИА REGNUM сообщало о политическом кризисе в Абхазии, возникшем в связи с требованием оппозиции отставки действующего президента страны Рауля Хаджимбы. В настоящее время проходят переговоры Хаджимбы с представителями оппозиции.

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