Йошкар-Ола, , 19:16 — REGNUM В социальных сетях активно обсуждается фотография, которая иллюстрирует поздравление главы Марий Эл Александра Евстифеева жительницы республики со 101-м днём рождения. При этом самого главы на фотографии нет. Администратор сообщества в социальных сетях «ДП про город Йошкар-Ола» предложил приз тому, кто найдёт главу Марий Эл на фото, в размере 1 млн рублей. Или 100 рублей за самый оригинальный комментарий.

Большинство пользователей пришли к выводу, что глава Марий Эл фотографирует, поэтому в кадр он и не попал. Кто-то предположил, что Евстифеев присутствует на снимке в виде портрета на заднем плане.

Также жители республики полагают, что в Евстифеев может быть в «плаще-невидимке».

Как сообщало ИА REGNUM, в преддверии Нового года глава республики присоединился к акции «Ёлка желаний», в рамках которой главы регионов исполняют мечты детей-участников Кремлёвской ёлки. В основном это дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица с ограниченными возможностями здоровья от 3 до 17 лет, дети, проживающие в семьях с уровнем дохода ниже прожиточного минимума.

В Марий Эл троих детей поздравлял не глава республики, а первый зампред правительства региона Михаил Васютин. Как указывают пользователи в соцсетях, «любые йошкар-олинцы и йошкар-олинки — только повод для пиара».