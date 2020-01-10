Рим, , 19:14 — REGNUM В парламенте Италии в пятницу, 10 января, было повторно собрано необходимое количество подписей для проведения референдума о сокращении численности обеих палат парламента.

Ранее несколько сенаторов от партии Сильвио Берлускони отозвали свои подписи, вследствие чего их пришлось собирать заново.

Инициатором референдума является партия популистов, входящая в состав правящей коалиции. По замыслу авторов, сокращение числа депутатов и сенаторов не только позволит экономить до полумиллиарда евро в год, но и повысит эффективность работы парламента.