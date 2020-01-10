Анкара, , 19:13 — REGNUM Договорённость о введении режима прекращения огня в зоне деэскалации в Идилибе (Сирия) достигнута Россией и Турцией, сообщили 10 января в пресс-службе турецкого министерства национальной обороны.

Уточняется, что режим прекращения огня вводится с 12 января 2020 г.

Напомним, Идлиб является одной из четырёх зон деэскалации, договорённость о которых была достигнута Москвой, Анкарой и Тегераном в мае 2017 г. Эту зону правительственные войска Сирии до сих пор не контролируют.

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