Вашингтон, , 18:59 — REGNUM В Вашингтоне принято решение о расширении односторонних санкций в отношении Ирана. Об этом сообщил 10 января госсекретарь США Майкл Помпео.

В американский санкционный список будут дополнительно включены восемь представителей руководства Ирана. Кроме этого, новые санкции вводятся в отношении отдельных секторов иранской экономики.

Напомним, в ночь на 8 января Иран нанёс ракетные удары по военным американским военным базам США в Ираке в ответ на гибель главы спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции бригадного генерала Касема Сулеймани в результате ракетного удара США по аэропорту Багдада.

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