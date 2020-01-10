Брюссель, , 18:59 — REGNUM Версия о том, что украинский Boeing 737−8KV был сбит иранскими ПВО, вполне заслуживает доверия, сообщил журналистам 10 января генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Перед началом заседания Совета Европейского союза в Брюсселе глава НАТО сказал:

Столтенберг «Мы не видим оснований не верить сообщениям СМИ и видеоматериалам о возможном поражении украинского Boeing иранской ракетой».

Напомним, никаких доказательств поражения украинского авиалайнера иранской ракетой пока не представлено. Версия об иранских ПВО фигурирует пока в СМИ, а также в заявлении властей Канады.

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