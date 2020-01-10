Брюссель, 10 января 2020, 18:59 — REGNUM Версия о том, что украинский Boeing 737−8KV был сбит иранскими ПВО, вполне заслуживает доверия, сообщил журналистам 10 января генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Перед началом заседания Совета Европейского союза в Брюсселе глава НАТО сказал:
Напомним, никаких доказательств поражения украинского авиалайнера иранской ракетой пока не представлено. Версия об иранских ПВО фигурирует пока в СМИ, а также в заявлении властей Канады.
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