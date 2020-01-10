Сухум, , 19:07 — REGNUM Встреча президента Абхазии Рауля Хаджимбы с представителями оппозиции началась в столице Абхазии городе Сухуме. Об этом 10 января сообщил журналистам секретарь Общественной палаты Республики Даниил Убирия.

Убирия заявил, что переговоры уже начались, пояснив, что посредниками в ходе переговоров стали представители Общественной палаты.

Встреча президента Абхазии с оппозицией проходит на госдаче Хаджимбы. В ней принимает участие и спикер парламента Абхазии Валерий Бганба, который сегодня был выписан из больницы после госпитализации в связи с повышением артериального давления.

Напомним, политический кризис произошёл в Абхазии 9 января, когда в ходе акции протеста, организованной оппозицией действующему президенту Хаджимбе, протестующие захватили здание администрации президента.

Было созвано экстренное заседание депутатов парламента, по итогам которого Хаджимбе было предложено покинуть пост главы государства. В свою очередь Хаджимба назвал происходящее в стране попыткой госпереворота и заявил, что в случае обострения ситуации в стране будет объявлено чрезвычайное положение.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в администрации президента Абхазии заявили об участии в «попытке госпереворота» неких «граждан Украины».

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