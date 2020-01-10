Токио, , 18:49 — REGNUM Политика «максимального давления» на Иран не даст ожидаемого Соединёнными Штатами эффекта, сообщил журналистам 10 января заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков.

По его словам, ответственность за обострение ирано-американского конфликта лежит на Вашингтоне. Политика «максимального давления» на Иран бессмысленна и опасна.

Рябков «Нужных США результатов эта политика не принесёт, а лишь спровоцирует дальнейшие витки напряжённости и нарастание риска открытого конфликта».

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Напомним, Рябков в Японии встретился с заместителем японского министра иностранных дел Такэо Мори в рамках стратегического диалога Москвы и Токио. Обсуждалась на переговорах и ситуация на Ближнем Востоке.

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