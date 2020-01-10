Токио, 10 января 2020, 18:49 — REGNUM Политика «максимального давления» на Иран не даст ожидаемого Соединёнными Штатами эффекта, сообщил журналистам 10 января заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков.
По его словам, ответственность за обострение ирано-американского конфликта лежит на Вашингтоне. Политика «максимального давления» на Иран бессмысленна и опасна.
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Напомним, Рябков в Японии встретился с заместителем японского министра иностранных дел Такэо Мори в рамках стратегического диалога Москвы и Токио. Обсуждалась на переговорах и ситуация на Ближнем Востоке.
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