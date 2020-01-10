Сухум, , 18:42 — REGNUM Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев прибыл в столицу Абхазии город Сухум в связи с беспорядками в Республике. Об этом 10 января сообщает Sputnik Абхазия.

Нургалиев прибыл в Сухум в составе делегации, состоящей из представителей силовых структур и правоохранителей.

По предварительным данным, планируется встреча Нургалиева с представителями Совбеза Абхазии в связи с создавшейся в Республике социально-политической обстановкой.

Точное время встречи неизвестно. Согласно предварительной информации, скорее всего, встреча состоится утром 11 января. Также запланирована встреча Нургалиева с президентом Абхазии Раулем Хаджимбой.

Ранее ИА REGNUM сообщало о подготовке в силовых структурах Абхазии к визиту замсекретаря Совета безопасности РФ Рашида Нургалиева .

Читайте ранее в этом сюжете: Замсекретаря Совбеза России Нургалиев посетит Абхазию – СМИ