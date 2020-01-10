Сухум, , 18:35 — REGNUM В Абхазии началась встреча президента страны Рауля Хаджимбы и представителей оппозиции. Об этом агентству ТАСС заявил секретарь Общественной палаты республики Даниил Убирия.

По его словам, роль посредника на переговорах взяла на себя Общественная палата Абхазии. О числе участников встречи со стороны оппозиции не уточняется.

Помимо этого, спикер парламента Абхазии Валерий Кварчия заявил, что обращение парламента Абхазии с предложением подать в отставку передано главе государства. Вместе с тем, Кварчия подчеркнул, что обращение носит рекомендательный характер.