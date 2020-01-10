Калининград, , 18:34 — REGNUM Корабли и суда Балтийского флота в 2020 году совершат более десяти дальних походов в районы Средиземноморья, Атлантического и Индийского океанов. Об этом сообщили 10 января в пресс-служба Балтийского флота.

Как уточняется, в рамках этих походов запланировано участие кораблей и судов в различных межфлотских и международных учениях.

Сообщается также, что в 2020 году на Балтийском флоте будет сформировано ещё одно мотострелковое соединение, которое будет дислоцировано в Калининградской области.

Кроме этого, планируется продолжить работу по перевооружению и модернизации Балтийского флота. В частности, в его боевой состав войдёт малый ракетный корабль проекта 22 800 «Каракурт».