Токио, , 18:31 — REGNUM Заявление канадского премьер-министра Джастина Трюдо о виновности Тегерана в гибели украинского Boeing крайне преждевременно, сообщил журналистам 10 января заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков.

Комментируя обвинения Оттавы, он заявил, что сначала нужно бы заслушать выводы специалистов, которые ведут расследование крушения авиалайнера под Тегераном.

Рябков «Никаких оснований, я уверен, нет, чтобы на подобной стадии выступать с подобного рода громогласными заявлениями».

Отметим, что Рябков сделал своё заявление в Токио, где 10 января состоялся 11-й раунд стратегического диалога между Токио и Москвой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Трюдо 9 января заявил, что у разведки есть сведения, согласно которым Boeing 737−8KV под Тегераном был сбит иранскими ПВО.

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