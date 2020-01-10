Брюссель, , 18:19 — REGNUM Участие России в разрешении ливийского кризиса считают важным в Германии, сообщил журналистам 10 января германский министр иностранных дел Хайко Маас.

Перед началом заседания Совета Европейского союза в Брюсселе Маас отметил, что 11 января он и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель будут в Москве.

В российской столице они встретятся с президентом РФ Владимиром Путиным и будут говорить, в том числе о Ливии, поскольку Москва также «играет важную роль в этом конфликте».

Маас «Мы хотим, чтобы Россия была частью решения».

Напомним, 8 января Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган сделали совместное заявлении о необходимости инклюзивного диалога под эгидой ООН между всеми сторонами конфликта в Ливии.

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