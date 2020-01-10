Вашингтон, , 18:15 — REGNUM Власти США совершенно не собираются обсуждать с Ираком вывод американских войск с иракской территории. Соответствующее заявление распространила сегодня. 10 января, пресс-служба Государственного департамента США.

Напомним, ранее сегодня исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адель Абд аль-Махди заявил, что он требует от США прислать в Багда представительную делегацию для обсуждения вывода американских войск с иракской территории. До этого парламент Ирака проголосовал за вывод всех иностранных формирований с территории страны.

Однако в Госдепе заявили, что не собираются обсуждать с Ираком вывод американских войск. Единственное, на что готов Вашингтон — это начать обсуждение того, как обновить «стратегическое партнерство» Ирака и США, а также «как правильно и подходящим образом разместить наши силы на Ближнем Востоке».

Кроме того, в Госдепе отметили, что готовы на переговоры не только о безопасности, но и о финансовом, экономическом и дипломатическом партнерстве. В американском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что США — это «сила добра на Ближнем Востоке».