Сухум, , 18:08 — REGNUM В администрации президента Абхазии заявили, что некие «граждане Украины» якобы участвовали в попытке «государственного переворота» в республике. Об этом сегодня, 10 января, сообщает телеканал RT.

«Граждане Украины, называющие себя представителями Донецкой Народной Республики, принимали участие в попытке государственного переворота в Абхазии», — заявили в администрации президента Абхазии.

Также там подчеркнули, что все обстоятельства этого участия выясняются.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 января абхазская оппозиция захватила здание администрации президента республики Рауля Хаджимбы. Протестующие потребовали отставки Хаджимбы и проведения досрочных президентских выборов.