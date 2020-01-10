Москва, , 17:57 — REGNUM Вслед за телепередачей «Сам себе режиссёр» руководство ВГТРК приняло решение о приостановке двух других долгожителей ТВ — телепрограмм «Смехопанорама» и «Утренняя звезда». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу телерадиокомпании.

О причинах такого решения ничего не сообщается. Комик Евгений Петросян в комментарии РБК заявил о том, что ему ничего не известно о приостановке работы «Смехопанорамы».

«Утренняя звезда» выходила в эфир с марта 1991 года. Авторская телепередача Евгения Петросяна, «Смехопанорама», впервые появилась в эфире в январе 1994 года.

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