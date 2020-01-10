Киев, , 17:32 — REGNUM Ценная информация получена Киевом от Вашингтона по расследованию крушения под Тегераном украинского Boeing 737−8KV, сообщили 10 января в пресс-службе президента Украины.

По словам украинского лидера Владимира Зеленского, он встретился с временным поверенным в делах Соединённых Штатов Кристиной Квин и «получил важную информацию, которая может помочь в расследовании».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 января в ходе телефонного разговора с Зеленским американский госсекретарь Майк Помпео пообещал ему помощь в расследовании крушения 8 января 2020 г. украинского Boeing 737−8KV, следовавшего из Тегерана в Киев.

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