Евпатория, Крым, 10 января 2020, 17:28 — REGNUM Крымские коммунисты обратились в прокуратуру с требованием проверки законности сноса памятника Ленину в Евпатории. Об этом 10 января на своей странице в Facebook сообщил депутат крымского парламента (КПРФ) Илья Донченко.
Он также обратил внимание на бесхозяйственность местных властей.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее местные жители с возмущением сообщили в соцсетях, что в парке имени Ивана Франко (бывший парк ВЦСПС) в Евпатории разрушили памятник Владимиру Ильичу Ленину, который в последние годы находился в аварийном состоянии. Горожане подозревают в этом чиновников, которые якобы действуют в интересах застройщиков. Однако в администрации города заверяют, что не давали разрешения на снос.
Читайте ранее в этом сюжете: Власти Евпатории не санкционировали снос памятника Ленину