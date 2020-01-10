Евпатория, Крым, , 17:28 — REGNUM Крымские коммунисты обратились в прокуратуру с требованием проверки законности сноса памятника Ленину в Евпатории. Об этом 10 января на своей странице в Facebook сообщил депутат крымского парламента (КПРФ) Илья Донченко.

«Прочитав новость об уничтожении памятника Владимиру Ильичу Ленину в городе Евпатория, честно говоря ужаснулся. Думал, что подобное поведение осталось там в другой стране, но видно люди, которые не чтят свою историю живут, властвуют и сегодня… В связи с обращением жителей Евпатории по ситуации с памятником обратился сегодня в прокуратуру Республики Крым с целью проверки законности сноса памятника», — отметил Донченко.

Он также обратил внимание на бесхозяйственность местных властей.

«Посмотрите в каком ужасном состоянии находится парк. Это один из главных курортов республики, а там порядок навести не могут. Решение, наверное, принималось так: набережная загублена, парки в мусоре, и что же делать? Точно, а давайте снесём памятник, а потом отдадим парк под застройку! Гениально», — добавил депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее местные жители с возмущением сообщили в соцсетях, что в парке имени Ивана Франко (бывший парк ВЦСПС) в Евпатории разрушили памятник Владимиру Ильичу Ленину, который в последние годы находился в аварийном состоянии. Горожане подозревают в этом чиновников, которые якобы действуют в интересах застройщиков. Однако в администрации города заверяют, что не давали разрешения на снос.

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