Мадрид, , 17:24 — REGNUM Ордер на арест экс-главы Каталонии (Испания) Карлеса Пучдемона оставил в силе испанский Верховный суд. Об этом суд сообщил 10 января.

Также в силе остаётся ордер на арест экс-члена правительства Каталонии Антони Комина. Испанский Верховный суд попросил Европейский парламент приостановить депутатскую неприкосновенность обоих политиков.

Кроме того суд просит Европарламент не давать ход решению по экстрадиции Пучдемона и Комина, пока ЕП не сформулировал свою позицию по этой теме.

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Напомним, преследуемые испанскими властями Пучдемон и Комин скрываются в Бельгии. Пучдемона Мадрид обвиняет в попытке госпереворота и в растратах.

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