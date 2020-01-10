Токио, , 17:17 — REGNUM Новый посол Соединенных Штатов Америки в Российской Федерации Джон Салливан прибудет в Москву до конца января 2020 года. Об этом сегодня, 10 января, сообщил журналистам заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков после очередного раунда российско-японских переговоров в Токио.

Напомним, что сенат Конгресса США 12 декабря 2019 года утвердил кандидатуру заместителя государственного секретаря США Салливана на должность посла в России. Государственный секретарь США Майк Помпео уже привел посла к присяге.

Журналисты спросили Рябкова, когда именно Салливан прибудет в Москву.

«До конца января он точно появится», — ответил Рябков.