Евпатория, Крым, , 17:17 — REGNUM По факту сноса памятника Ленина в Евпатории будет проведена проверка, так как разрешения на снос этого сооружения выдано не было. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 января сообщили в администрации города.

«По результатам проведенной экспертизы, строения и сооружения парка им. Франко находятся в неудовлетворительном, а часть — в аварийном состоянии, в связи с чем подлежат списанию путём сноса. По факту сноса скульптуры Ленина в парке им. Франко будет проведена проверка, так как разрешения на снос конкретно этого сооружения выдано не было», — уточнили в администрации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее местные жители с возмущением сообщили в соцсетях, что в парке имени Ивана Франко (бывший парк ВЦСПС) в Евпатории разрушили памятник Владимиру Ильичу Ленину, который в последние годы находился в аварийном состоянии. Многие горожане полагают, что это произошло в интересах застройщиков.

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