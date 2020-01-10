Вашингтон, , 17:10 — REGNUM Помощь в расследовании крушения под Тегераном украинского Boeing 737−8KV предлагает Вашингтон Киеву, сообщил 10 января американский госсекретарь Майк Помпео в Twitter.

Такое заявление американский дипломат сделал после телефонной беседы с украинским президентом Владимиром Зеленским, которому он выразил соболезнования в связи с гибелью людей в авиакатастрофе под Тегераном.

Помпео «Мы готовы предложить нашу поддержку и помощь в проводимом расследовании».

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Напомним, Зеленский обратился к иностранным государствам, прося помочь в расследовании крушения Boeing 737−8KV, в результате которого погибли 177 человек, в том числе украинцы.

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